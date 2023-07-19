Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi takımlarda futbol oynadı?
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, geçen sene Galatasaray'dan Fransız kulüp Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak için kendisi ve kulübü ile el sıkıştı. Futbolseverler, Bartuğ Elmaz'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe, 1 yıl önce Galatasaray’dan Marsilya’ya transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı kadrosuna katıyor. Peki, Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Bartuğ Elmaz hakkında merak edilenler...
BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?
Bartuğ Elmaz, 17 Şubat 2003 tarihinde doğdu. Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.
2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.
Ocak 2022'de Marsilya'ya transfer olmak için ön sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Haziran 2022'de resmi sözleşmeyi imzalayarak Marsilya takımına katıldı.
BARTUĞ ELMAZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
2020–2022 Galatasaray
2022– Marsilya
BARTUĞ ELMAZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2017–2018 Turkey U15
2018–2019 Turkey U16
2019–2020 Turkey U17
2021– Turkey U19
En Çok Okunan Haberler
-
- Hem bağışıklığa hem beyne iyi geliyor
- Sedat Peker’den çarpıcı paylaşım
- Sırbistan'dan Türkiye'ye sert mesajlar
- Fulya Öztürk’ten eleştirilere yanıt
- İki vergide daha yüksek oranlı artış bekleniyor!
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- Burada bir 'utanç' olduğu doğru!
- İşte faiz, enflasyon ve büyüme anketi
- Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
- 15 yıllık kiracısını gözünü kırpamadan öldürdü!