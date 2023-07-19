Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi takımlarda futbol oynadı?

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, geçen sene Galatasaray'dan Fransız kulüp Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak için kendisi ve kulübü ile el sıkıştı. Futbolseverler, Bartuğ Elmaz'ın kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi takımlarda futbol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 10:52
Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi takımlarda futbol oynadı?
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Fenerbahçe, 1 yıl önce Galatasaray’dan Marsilya’ya transfer olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz’ı kadrosuna katıyor. Peki, Bartuğ Elmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Bartuğ Elmaz hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Bartuğ Elmaz hakkında merak edilenler...

BARTUĞ ELMAZ KİMDİR?

Bartuğ Elmaz, 17 Şubat 2003 tarihinde doğdu. Galatasaray altyapısında yetişen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor. 1.79 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

2022-23 sezonun başında Galatasaray'dan bedelsiz olarak ayrılıp Marsilya'ya giden Bartuğ, kariyerinde A takım seviyesinde toplam 3 resmi maça çıktı.

Ocak 2022'de Marsilya'ya transfer olmak için ön sözleşme imzalayan Bartuğ Elmaz, Haziran 2022'de resmi sözleşmeyi imzalayarak Marsilya takımına katıldı.

BARTUĞ ELMAZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2020–2022 Galatasaray

2022– Marsilya

BARTUĞ ELMAZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2017–2018 Turkey U15

2018–2019 Turkey U16

2019–2020 Turkey U17

2021– Turkey U19


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