Yayınlanma: 18.07.2023 - 17:16

Güncelleme: 18.07.2023 - 17:16

Fabrizio Romano, İngiltere Premier Lig'te forma giyen Lyanco'nun Beşiktaş ile anlaştığını ve çarşamba günü sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Futbolseverler, Lyanco'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Lyanco kimdir, nereli, kaç yaşında? Lyanco hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco'nun hayatına dair merak edilenler...

LYANCO KİMDİR?

Lyanco'nun tam adı Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnovic'tir. Lyanco, 1 Şubat 1997 tarihinde dünyaya gelen Portekiz ve Sırp asıllı Brezilyalı futbolcudur. Lyanco'nun anne tarafından dedesi Jovan Vojnovic, Yugoslavya Krallığı'nın bugünkü Sırbistan topraklarında doğmuş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında yedi yaşındayken Brezilya'ya taşınmış etnik bir Sırp'tır. Lyanco evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Lyanco, gençlik kariyerine Botafogo'da başladı. Lyanco, ocak 2015'te São Paulo ile dört yıllık bir anlaşma imzaladı. 29 Mart 2017'de Lyanco'nun Serie A kulübü Torino ile 6 milyon € artı bonuslar karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzaladığı açıklandı. Takımla antrenmanlara başlamak ve kulübe alışmasını kolaylaştırmak için Siniša Mihajlovic'in emriyle hemen Torino'ya taşındı.

31 Ocak 2019 tarihinde, Lyanco 30 Haziran 2019 tarihine kadar kiralık olarak Bologna'ya katıldı.

25 Ağustos 2021'de Lyanco, açıklanmayan bir ücret karşılığında dört yıllık bir anlaşma ile Southampton'a katıldı. 21 Eylül 2021'de Lyanco, Southampton için ilk maçına 2-2 biten ve Southampton'ın penaltılarla 4-2 kazandığı Sheffield United'a karşı EFL Cup'ta çıktı. 30 Ekim 2021'de Lyanco, Southampton'ın Vicarage Road'da Watford'a karşı 1-0 kazandığı maçta Oriol Romeu'nun yerine oyuna girerek ilk Premier Lig maçına çıktı.

8 Mayıs 2023'te Lyanco, Nottingham Forest'a 4-3 yenildikleri maçta ilk Premier League golünü attı.

LYANCO MİLLİ TAKIM KARİYERİ

28 Ocak 2016'da Lyanco resmi Twitter hesabından Sırbistan Futbol Federasyonu yetkilileriyle Sırbistan genç takımlarını uluslararası düzeyde temsil etmek üzere anlaştığını duyurdu.U19 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Sırbistan U19 takımında yer aldı. Daha sonra Brezilya U20 patronu Rogério Micale tarafından çağrılmayı kabul etti ve Miili takım tercihini Brezilya'ya olarak karar verdi.

2016 Sırbistan U-19

2016-2017 Brezilya U-20

2019–2020 Brezilya U-23

LYANCO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2011-2014 Botafogo

2015-2016 São Paulo

2015-2017 São Paulo

2017-2021 Torino

2019 Bologna (kiralık)

2021– Southampton