Yayınlanma: 18.07.2023 - 16:09

Güncelleme: 18.07.2023 - 16:09

Cedric Bakambu transfer döneminde adını sık sık duyuran futbolcular arasında yer alıyor. Futbolseverler, Cedric Bakambu'nun kim olduğunu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığını merak ediyor. Peki, Cedric Bakambu kimdir, nereli, kaç yaşında? Cedric Bakambu hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Cedric Bakambu hakkında merak edilenler...

CEDRİC BAKAMBU KİMDİR?

Bakambu Nisan 1991'de Kongo asıllı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Futbola 9 yaşında Ivry takımında başlayan Bakambu, 2006 yılına kadar bu takımda forma giydikten sonra 2010 yılında Serdar Gürler'in de formasını giydiği Sochaux takımına transfer oldu. 2010 yılında 2010 Coupe Gambardella'ya katılan Bakambu, takım kaptanı Serdar Gürler ile en çok dikkat çekenlerden biri olurken final maçında da bir gol atarak skora katkı yaptı. Fransa Stadyumu'nda oynanan maçı Sochaux penaltılarda kaybederek turnuvayı 2. bitirdi. İlk profesyonel maçına ise 7 Ağustos 2010 günü Arles-Avignon karşısında çıkan Bakambu, bir sonraki ay ise 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2011-12 sezonuna ise hızlı bir başlangıç yapan Bakambu, altyapıdan birlikte çıktığı Serdar Gürler ile birklikte daha çok süre almaya başladı.

2012-13 sezonunda ise takımdan bazı oyuncuların ayrılmasıyla formayı kapan Cedric, Eric Hély'nin takımında 6.haftada tam bir patlama yaşadı ve Troyes maçında biri kafa ile olmak üzere iki gol attı.

2013-14 sezonunda da takımın değişilmezi olan Bakambu, ilk golünü ise 7.haftada Guingamp'a attı. Bu takımda Emmanuel Mayuka'ya formayı kaptıran oyuncu genellikle oyuna sonradan girdiği sezonda 31 maça çıktı, 7 gol attı 2 asist yaptı.

2014-15 Transfer döneminin son gününde Fransa’nın FC Sochaux takımının forvet oyuncusu Cedric Bakambu, Özlüce Tesislerinde kendisini 4 yıllığına Bursasporlu yapan imzayı attı. Bu transfer için Kulübüne 1.8 Milyon Euro bonservis ücreti kendisine ise 800 bin Euro verildi.

CEDRİC BAKAMBU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2000-2006 Ivry

2006-2010 Sochaux

2010-2014 Sochaux 94

2010-2014 Sochaux II

2014-2015 Bursaspor

2015-2018 Villarreal

2018-2021 Beijing Guoan

2022 Marsilya

2022- Olimpiakos

CEDRİC BAKAMBU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2009 Fransa U-18

2009-2010 Fransa U-19

2010-2011 Fransa U-20

2015- Kongo DC



