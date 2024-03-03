Başakşehir, 3 puanı tek golle aldı!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir evinde Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi RAMS Başakşehir ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 1-0 kazanırken gol 47. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.
SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI
Samsunspor'da Marius Mouandilmadji maçın 34. dakikasında Olivier Kemen'e yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mouandilmadji, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.
Bu sonuçla birlikte puanını 39'a yükselten Başakşehir, Avrupa kupaları için iddiasını sürdürürken Samsunspor 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
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