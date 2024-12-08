Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Yaşamak istemediğim bir durum'
Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'da Rey Manaj, maçın ardından bir paylaşım yaparak Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi.
Sivassporlu Rey Manaj, maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sebebiyle sosyal medya hesabından özür diledi.
Rey Manaj yaptığı paylaşımda, "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim" dedi.
"BARIŞ ALPER'DEN ÖZÜR DİLERİM"
Açıklamalarına devam eden Manaj, "Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.
Rey Manaj'ın paylaşımı şu şekilde:
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