Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Yaşamak istemediğim bir durum'

Süper Lig'in 15. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Sivasspor'da Rey Manaj, maçın ardından bir paylaşım yaparak Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi.

Rey Manaj'dan Barış Alper Yılmaz paylaşımı: 'Yaşamak istemediğim bir durum'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 20:22

Sivassporlu Rey Manaj, maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sebebiyle sosyal medya hesabından özür diledi.

Rey Manaj yaptığı paylaşımda, "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak veya sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim" dedi.

"BARIŞ ALPER'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Açıklamalarına devam eden Manaj, "Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Rey Manaj'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Rey Manaj #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #kırmızı kart

İlgili Haberler

Barış Alper Yılmaz'ın son durumu nasıl? Kulüp doktoru açıkladı!

Barış Alper Yılmaz'ın son durumu nasıl? Kulüp doktoru açıkladı!
Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'İçeride hüngür hüngür ağlıyor'

Yunus Akgün'den Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'İçeride hüngür hüngür ağlıyor'
TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Sorumluların gerekli cezalara çarptırılması için...'

TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Sorumluların gerekli cezalara çarptırılması için...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler