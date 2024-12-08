TFF'den Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Sorumluların gerekli cezalara çarptırılması için...'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sivasspor-Galatasaray maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz hakkında bir açıklama yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Sivasspor maçının son dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili açıklama yaptı.
"SORUMLULARIN GEREKLİ CEZALARA ÇARPTIRILMASI İÇİN..."
TFF yaptığı açıklamada, "Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #TFF #galatasaray #Barış Alper Yılmaz #kırmızı kart
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