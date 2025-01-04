Başakşehir, Adana Demirspor'u tek golle geçti!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 32. dakikada Davidson kaydetti.
İKİ OYUNCU CEZALI
Konuk ekipte Miguel Crespo ve Berat Özdemir sarı kart gördü. Sınırdaki iki oyuncu da Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK
Başakşehir'de sakatlanan Leo Duarte, oyuna devam edemedi. 85. dakikada yerini Emre Kaplan'a bıraktı.
Çağdaş Atan'ın öğrencileri bu sonucun ardından iki maç sonra ligde galip geldi. Adana Demirspor'un ise 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Alınan bu galibiyetle Başakşehir puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.
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