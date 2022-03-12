Trabzonspor taraftarlarından 'Ali Koç' tezahüratı

12 Mart 2022 Cumartesi, 21:56

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Djaniny, Göztepe karşılamasında alınan 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.



Djaniny, "Maçtan önce rakibimizin iyi bir takım olduğunun bilincindeydik. En azından 1 puan almak istediklerini biliyorduk. Çok zor bir maç olacağını herkes biliyordu sahaya çıkmadan önce. Biz, yenilirken bile asla bırakmayan bir takımız. Herkes, ne kadar şampiyon olmak istediğimizi tekrar gördü diye düşünüyorum" dedi.



Golcü futbolcu, "Bir aylık bir sakatlık sürecim oldu. Benim gibi her maçta oynamak isteyen bir oyuncunun dışarıda kalması kolay değildi. Şampiyon olmanın ne demek olduğunu, neler getirebileceğini biliyorum. İyi bir hocamız, çok iyi arkadaşlarımız var. Herkes mücadele ediyor ve sonuçlarını sahada görüyoruz" ifadelerini kullandı.

TRİBÜNLERDE "ALİ KOÇ" SESLERİ

Öte yandan Trabzonspor taraftarları galibiyeti şampiyonluk şarkıları ile kutlarken Fenrbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u da unutmadı.



Bordo - mavili taraftarlar, yaptıkları tezahüratta, "Ali Koç Başkan, Trabzon şampiyon" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında, ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olarak Trabzonspor'u işaret etmişti.