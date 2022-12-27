Başakşehir, Antalyaspor'u 2 golle geçti

27 Aralık 2022 Salı, 19:18

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Medipol Başakşehir ile Nuri Şahin'in ekibi Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 57. dakikada Deniz Türüç ve 66. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.

ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET

Bu sonuçla beraber Galatasaray'a karşı aldığı 7-0'lık ağır mağlubiyetin ardından çıktığı 2 lig maçından da 3 puanla ayrılan Başakşehir puanını 30'a yükseltirken, ligdeki üst üste ikinci mağlubiyetini alan Antalyaspor 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşırken, Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

DENİZ TÜRÜÇ MAÇI ÇÖZDÜ

Medipol Başakşehir'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Deniz Türüç, devre arasında oyuna girdi. Başakşehir'in rakip savunmayı aşmakta zorlandığı dakikalarda uzak mesafeden harika bir gole imza atan Deniz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Deniz Türüç, bu gol ile birlikte bu sezon ligdeki 3. golüne ulaşmış oldu.

GHACHA DEVAM EDEMEDİ

Antalyaspor'da maça ilk 11'de başlayan Cezayirli oyuncu Houssam Ghacha, maçın ilk yarısında Leo Duarte ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Kendisini denese de oyuna devam edemeyen Ghacha, 27. dakikada yerini Sam Larsson'a bıraktı.