Başakşehir'den MHK'ye sert tepki: 'Türk futboluna daha fazla zarar vermeden...'

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından hakem Oğuzhan Çakır ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik sert bir açıklama yaptı.

"ATAMAYI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK"

Turuncu-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi yaptığı değerlendirmede, sakatlığını yeni atlatan hakem Oğuzhan Çakır'ın kritik bir maçta görevlendirilmesini eleştirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşma öncesinde MHK'nin maçın hakemi olarak Oğuzhan Çakır'ı atamasını şaşkınlıkla karşıladık. Çakır'ın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün seçim gününde, zorluk seviyesi çok yüksek bir maçla sezona başlaması, iş bilmez MHK'nin kulüpleri ve kendi kurumunu zor durumda bıraktığını ortaya koymuştur."

"SONUCA ETKİ ETTİ"

Başakşehir, hakemin Konyaspor maçındaki performansına da sert sözlerle tepki gösterdi:

"Hakem Oğuzhan Çakır bugünkü maçta da hiç hazır bir görüntü vermezken, hataları ile bariz şekilde karşılaşmamızın sonucuna etki etmiştir.

FERHAT G ÜNDO ĞDU MHK'Sİ G ÖREVDEN ALINMALI"

Açıklamanın sonunda ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine istifa çağrısı yapıldı:

"Bu kadar evrensel bir hakemlik yönetimini bile okuyamayan Ferhat Gündoğdu MHK'si, bu liyakatsizlik ve tutarsızlıkları ile derhal Türk futboluna daha fazla zarar vermeden görevden alınmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole itiraz etti.

Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı. Ndao, önüne düşen topu ağlara gönderirken, Muleka'ya da asist yazıldı.