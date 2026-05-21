Başakşehir'den Ömer Ali Şahiner'e yeni sözleşme

21.05.2026 16:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
RAMS Başakşehir'de kaptan Ömer Ali Şahiner'le sözleşme yenilendi. Şahiner, 2027-2028 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertlilerin formasını giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de kaptan Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

ŞAHİNER İMZA ATTI

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kaptanımız Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığı ile ailemizin kıymetli parçalarından biri olan ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon 31 maçta forma giyen Şahiner, 3 gol kaydetti.

