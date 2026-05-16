Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2 golle devirdi: Avrupa bileti için beklemeye geçti

16.05.2026 22:07:00
Başakşehir, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Başakşehir bu sonuçla ligi 5. tamamlarken, Avrupa bileti için Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını beklemeye başladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 6. dakikada Davie Selke'nin golüyle öne geçti. Eldor Shomurodov, 22. dakikada penaltıdan attığı golle farkı artırdı.

Christopher Lungoyi, 59. dakikada Gaziantep'in tek golünü attı.

BAŞAKŞEHİR, AVRUPA İÇİN BEKLEMEDE

Bu sonucun ardından Başakşehir, 57 puanla ligi 5'inci sırada bitirdi.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Tümosan Konyaspor'u yenmesi durumunda Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

GAZİANTEP LİGİ KÖTÜ BİTİRDİ

Son 6 maçının 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK, ligi 37 puanla kapattı.

