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Başakşehir, Eldor Shomurodov transferini duyurdu

Başakşehir, Eldor Shomurodov transferini duyurdu

4.07.2026 18:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Başakşehir, Eldor Shomurodov transferini duyurdu

Başakşehir, Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve Özbek oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Rams Başakşehir, geçtiğimiz sezon kadrosunda kiralık olarak bulunan Eldor Shomurodov'un zorunlu satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

İstanbul ekibi, Özbekistanlı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadromuza kattığımız Eldor Shomurodov'un sözleşmesinde yer alan zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmıştır.

Özbek milli futbolcumuzun satın alma opsiyonunda yer alan iki yıllık sözleşmesi devreye girmiştir.

Eldor Shomurodov'a turuncu-lacivert formamız altında başarılarının devamını diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve oyuncumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Başakşehir formasıyla 44 maça çıkan Özbek golcü, 23 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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