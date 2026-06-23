Edin Visca, yeniden Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Trabzonspor'dan ayrılan eski oyuncusu Edin Visca'yı yeniden kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, Visca ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Edin Vişça ile anlaşma sağladı.

Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Vişça, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

2011'de başlayan hikayemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Vişça yeniden Başakşehir ailesine katıldı.

Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için..."

İşte Başakşehir'in paylaşımı: