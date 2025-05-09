Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
09 Mayıs 2025 Cuma, 09:32
Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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