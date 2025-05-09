Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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