Fenerbahçe’de bir tepki de İl Başkanı İpek’ten

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:16

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:16

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi Adem İpek de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a karşı olağanüstü kongre çağrısında bulundu.

Şahsi sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İpek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Fenerbahçe Kongre Üyeleri, Kıymetli Fenerbahçeliler,

Bugün , kulübümüzün geleceği adına büyük bir sorumlulukla, siz değerli kongre üyelerine sesleniyorum. Hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan, Türkiye’nin en köklü, en büyük spor kulübü Fenerbahçe’miz, ne yazık ki bugün ciddi bir yönetişim krizi ile karşı karşıyadır.

Bugün; sportif başarılardan uzak, şeffaflıktan yoksun, hesap verilebilirlik ilkesinin zedelendiği bir dönemden geçiyoruz. Mevcut yönetim, camiamızın beklentilerini karşılamada yetersiz kalmış, sürekli olarak günü kurtarmaya yönelik adımlar atmıştır. Fenerbahçe’nin büyüklüğü, şahısların ve geçici yönetimlerin çok üzerindedir. Ancak üzülerek görüyoruz ki, bu büyüklüğe yaraşır bir başarı sergilenememektedir.

Sadece futbol değil, tüm branşlarda yönetimsel zafiyetler gözlemlenmektedir. Alınan kararlar camiada kutuplaşmayı artırmış, istikrarsızlık derinleşmiştir. Taraftarlarımız umudunu kaybetmiş, kulübümüz kurumsal olarak zarar görmüştür.

Bu sebeplerle, kulübümüzün geleceğini güvence altına almak adına, olağanüstü genel kurulun toplanmasını elzem görüyorum. Bu çağrı, yalnızca bir değişim talebi değil, aynı zamanda Fenerbahçe’nin ortak akılla yönetilmesi adına yapılan tarihi bir sorumluluk çağrısıdır.

Değerli kongre üyeleri,

Bugün susarsak, yarın çok geç olabilir. Bizler, Fenerbahçe'nin gerçek sahipleri olarak, irademizi ortaya koymalı ve kulübümüzü yeniden ayağa kaldıracak güçlü bir yönetime kapı aralamalıyız. Demokratik hakkımız olan kongreyi talep ediyor, sizleri de bu sürece aktif olarak destek vermeye davet ediyorum.

Gelin, Fenerbahçe’yi yeniden birlik içinde, güçlü bir geleceğe taşıyalım.

Yaşasın Fenerbahçe, yaşasın büyük Fenerbahçe camiası!

Teşekkür ederim.”