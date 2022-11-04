Başakşehir, Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor kasalarını doldurdu
Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna ederken, kulüplerin toplam UEFA kazancı 43 milyon Euro'ya yaklaştı.
Türkiye, Avrupa kupalarında 4 takımla yoluna ederken, kulüplerin toplam UEFA kazancı 43 milyon Euro’ya yaklaştı. UEFA para ödüllerinde an itibarıyla en fazla geliri Trabzonspor elde etti.
Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off turunda elenen bordo-mavili kulüp, bu kalemden teselli mahiyetinde 5 milyon Euro’yla ödüllendirildi. Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Trabzonspor, 3,63 milyon Euro’luk katılım bedelinin yanı sıra performanstan 1,95 milyon Euro, katsayıdan da 1,32 milyon Euro kazandı. Yaklaşık 2,5 milyon Euro’luk market geliriyle birlikte bordo-mavililer toplamda 14,4 milyon Euro’nun sahibi oldu.
FENERBAHÇE’NİN ÖDÜLÜ 13,9 MİLYON EURO
Şampiyonlar Ligi’ne ön elemede veda eden ve Avrupa Ligi’nde boy gösteren Fenerbahçe, lige katılımından 3,63 milyon Euro, performanstan 3,36 milyon Euro ve katsayıdan 2,9 milyon Euro’luk ödülü hanesine yazdırdı.
Sarı-lacivertli ekip ayrıca grup maçlarını lider tamamladığı için 1,1 milyon Euro ve son 16’ya kaldığı gerekçesiyle de 0,5 milyon Euro alacak. Market kaleminden de Trabzonspor gibi 2,5 milyon Euro kazanacak Fenerbahçe, toplamda 13,9 milyon Euro’luk gelire ulaşmış durumda…
BAŞAKŞEHİR VE SİVASSPOR
Konferans Ligi’nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, lige katılımdan 2,94’er milyon Euro , grup lideri olarak son 16 turuna çıktıkları için 1,25’er milyon Euro’luk edinime ulaştı.
Başakşehir gruptaki performansı ve katsayıdan toplam 3,1 milyon Euro kazanırken, Sivasspor ise aynı kalemlerden 2,52 milyon Euro’yu kasasına koydu. Böylece market kalemi hariç Başakşehir 7,2 milyon Euro, Sivasspor da 6,7 milyon Euro’nun sahibi oldu.
Bu arada Avrupa kupalarına Konferans Ligi 3. eleme turunda veda eden Arabam.com Konyaspor da dayanışma ödülleri çerçevesinde dağıtılan 0,55 milyon Euro ile yetindi.
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