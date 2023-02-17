Başakşehir, Figueiredo 3.5 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Gaziantep FK'den Joao Figueiredo ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinde transfer çalışmaları devam ediyor. Başakşehir, Gaziantep FK forması giyen 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Figueiredo'yu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Joao Figueiredo ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer görüşmeleri süresince karşılıklı olarak iyi niyet gösteren Gaziantep Futbol Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
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