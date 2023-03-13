Başakşehir-Gent maçında Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak

Medipol Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Gent maçının hakemi Fransız Benoit Bastien olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 15:11
Başakşehir-Gent maçında Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak
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Medipol Başakşehir'in Belçika'nın Gent ekibiyle yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Jeremie Pignard'ın dördüncü hakemliğini yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Willy Delajod ile Stephanie Frappart görev alacak.


Benoit Bastien Gent Medipol Başakşehir UEFA Konferans Ligi

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