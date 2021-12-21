Galatasaray için tartışılan atamalar

Galatasaray yönetimiyle, teknik direktör Fatih Terim’in son dönemdeki atamalara, sahada ve VAR’da yapılan hatalara gösterdiği tepkinin ardından Merkez Hakem Kurulu’ndan tartışılacak bir görevlendirme geldi.

Cumhur Önder Arslan
21 Aralık 2021 Salı, 07:00
Galatasaray için tartışılan atamalar
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Sivas-G.Saray maçında, Goutas’ın Diagne’ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk’ü penaltı için uyarmayan, pozisyonu izlettirmeyen VAR’daki Arda Kardeşler, Sarı-Kırmızılıların bugün saat 20.00’de deplasmanda Adana Demirspor’la oynayacağı karşılaşmaya atandı. Rize-G.Saray maçında, Morutan’ın golü öncesi rakiplerini geçen Diagne’nin 2 pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Palabıyık ve VAR Abdulkadir Bitigen’e ise MHK 10 haftadır maç vermiyor. Geride kalan haftalarda G.Saray aleyhine hatalı kararlar veren hakemler; Y.Kemal Uğurlu, H.Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ümit Öztürk ise bu hafta maç aldı. Sarı-Kırmızılılar, MHK’nin bu atamalarıyla, “G.Saray maçlarında G.Saray aleyhine hatalı karar veren hakemler sonrasında sürekli maç yönetiyor, hakemlere G.Saray aleyhine hata yaparsanız maç alırsınız mesajı veriliyor” görüşünün kanıtlandığını savunuyor.


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