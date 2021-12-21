Galatasaray için tartışılan atamalar
Galatasaray yönetimiyle, teknik direktör Fatih Terim’in son dönemdeki atamalara, sahada ve VAR’da yapılan hatalara gösterdiği tepkinin ardından Merkez Hakem Kurulu’ndan tartışılacak bir görevlendirme geldi.
Sivas-G.Saray maçında, Goutas’ın Diagne’ye müdahalesinde hakem Ümit Öztürk’ü penaltı için uyarmayan, pozisyonu izlettirmeyen VAR’daki Arda Kardeşler, Sarı-Kırmızılıların bugün saat 20.00’de deplasmanda Adana Demirspor’la oynayacağı karşılaşmaya atandı. Rize-G.Saray maçında, Morutan’ın golü öncesi rakiplerini geçen Diagne’nin 2 pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Palabıyık ve VAR Abdulkadir Bitigen’e ise MHK 10 haftadır maç vermiyor. Geride kalan haftalarda G.Saray aleyhine hatalı kararlar veren hakemler; Y.Kemal Uğurlu, H.Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ümit Öztürk ise bu hafta maç aldı. Sarı-Kırmızılılar, MHK’nin bu atamalarıyla, “G.Saray maçlarında G.Saray aleyhine hatalı karar veren hakemler sonrasında sürekli maç yönetiyor, hakemlere G.Saray aleyhine hata yaparsanız maç alırsınız mesajı veriliyor” görüşünün kanıtlandığını savunuyor.
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