Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03 Kasım 2022 Perşembe, 09:10

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, A Grubu 6. hafta maçında Hearts'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, liderlik için büyük önem taşıyor.

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hearts Başakşehir maçı 3 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 18:30'da oynanacak.

HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen karşılaşma TV 8.5 ve Exxen'de canlı yayımlanacak.

Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.

EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 12. SINAV

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya'da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.