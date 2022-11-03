Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. maçında bu akşam İskoçya ekibi Hearts’i konuk ediyor. Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, A Grubu 6. hafta maçında Hearts'ı konuk edecek. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, liderlik için büyük önem taşıyor.
HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hearts Başakşehir maçı 3 Kasım Perşembe günü (bugün) saat 18:30'da oynanacak.
HEARTS - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Merakla beklenen karşılaşma TV 8.5 ve Exxen'de canlı yayımlanacak.
Başakşehir-Hearts karşılaşmasını Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını Davit Gabisonia ve David Chigogidzeü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.
EMRE BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 12. SINAV
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile Avrupa'da bu sezon tek yenilgisini İtalya'da oynadığı Fiorentina karşısında aldı. Turuncu-lacivertli takım, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Başakşehir, bu sezon Avrupa'daki maçlarında 23 defa gol sevinci yaşarken, ağlarında 6 gole engel olmadı.
Video Haberler
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'
- İç organları ters hastaya 'nadir' rastlanan safra operasyonu: '30 bin kişide bir görülüyor...'
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- İşte Mahir Ünal'ın 'affı'nın perde arkası: 'Erdoğan, MYK’ye cebinde Ünal’ın istifasıyla geldi'
- AKP'liler grup toplantısını çocuk parkına çevirdi: 'Kemal pabucu yarım, aday ol da oynayalım'