Mustafa Koç Spor Ödülü ‘Adım Adım’ın oldu

03 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Bu yıl altıncısı düzenlenen, Mustafa V. Koç’un anısını ve bu alandaki vizyonunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü”nün sahibi, fiziksel aktivite ve spor aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarına kaynak sağlamayı, güçlendirmeyi hedefleyen “Adım Adım” oluşumu oldu.

Koç Holding tarafından, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle düzenlenen ve kalıcı teması, “olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen ödül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla önceki gün düzenlenen törenle ilk kez bir kuruma verildi.

Ödülü alan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur’u ilk kutlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

“Adım Adım”ın eş kurucuları İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve jüri başkanı Caroline N. Koç’un elinden aldı. Gecenin özel konuğu olarak Olimpik Atıcı Danka Bartekova da törende yer aldı.

Holdingden yapılan açıklamada, “Adım Adım Oluşumu’nun kuruluş felsefesini oluşturan birliktelik, takım ruhu, yardımseverliği ön plana çıkarma gibi değerlerin yanı sıra bireylerden başlayarak kitleleri ve toplumu spor yapmaya teşvik etmesi, gönüllülerin kullanacağı bir yardımseverlik koşusu dijital platformu olan İyilik Peşinde Koş Platformu’nu kurması nedeniyle ödüle layık görüldüğü” belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce ödülü kazanan şampiyon sporcular İbrahim Çolak ve İlke Özyüksel ile bir araya geldi.