Başakşehir, Konyaspor'u tek golle devirdi!

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Başakşehir, Konyaspor'u tek golle devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 18:23

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 71. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek attı.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya ikinci galibiyetini elde etti. Konyaspor, ligde iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 42 puana yükseldi. Konyaspor, 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.


Etiketler: #Başakşehir #konyaspor #süper lig

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