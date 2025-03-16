Spor yazarları Başakşehir - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Alkışlar yeni orkestra şefine'

"KAPTANDAN HOCASINA HEDİYE"

Cemal Ersen: "Tekke, Başakşehirspor maçı öncesi futbolcularına, “Top rakipte iken yapacaklarınız sonucu belirleyecek. Mücadele edin ve yardımlaşın” demiş. Günümüz futbolunun temel prensiplerinden ikisi söyledikleri. Sezon başından bu yana o kadar çok şey eksik ve yanlış yapılmış ki, doğruyu bulmak zaman alır. Lakin dün akşam hocasına destek veren ve ezberleri bozan bir isim vardı sahada. Arkadaşlarının hatalarını kapatmakla kalmadı, olmaz denen çok şeyi gerçeğe çevirdi. Adı Uğurcan Çakır; Trabzonspor uzun yıllardır kaleciden yana şanslıdır. Dünkü doksan dakikayı kaptanın kariyer maçı olarak görüyorum. Hangi süreçte üzerine ne kadar koyar bilemem ama; Neuer, Buffon, Cech ve Casillas gibi efsanelerin arasına adını yazdırması sürpiz olmayacaktır. İşin savunma tarafı aksıyor. Lusdstram yükselen performansı ile yükü tek başına üstlenmeye çalışıyor ve başarılı. Ozan Tufan galibiyeti perçinleyen golü attı. Mendy öyle. Ancak sadece hücumu düşünmeleri, orta saha kurgusunun gözden geçirilmesini gerektirecektir. Fatih hocanın ders defterinin ilk bölümü bu olacaktır sanırım." (Milliyet)