Spor yazarları Başakşehir - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Alkışlar yeni orkestra şefine'
Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Spor yazarları, bordo-mavili takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
"İBREYİ TERSİNE ÇEVİRDİ"
Olcay Çakır: "Hafta içi yaşanan bahar havası, Karadeniz ekibine nasıl yansıyacaktı, hepimiz merak ediyorduk. Taraftarının büyük teveccühü ve desteği, Fatih Tekke için büyük bir krediydi. Genç teknik adam, Saviç’in yokluğunda Batagov’un yanına Hüseyin Türkmen’i monte ederken, orta alanı Tufan, Lunstram ve Mendy’den oluşturmuştu. Golden sonra, ilk yarı bitene kadar iki ekibin de gol arayışlarını izledik ancak Trabzonspor kalecisi Uğurcan, kalesinde devleşti ve çok önemli kurtarışlarla skoru korumayı başardı. Açıkçası haftalardır Abdullah Avcı’nın ve Şenol Güneş’in yapamadığını Fatih Tekke’nin ilk maçında gerçekleştirmesi anlamlıydı. Özellikle, Başakşehir’in en önemli isimlerinden biri olan Deniz Türüç’ün kırmızı kartla oyun dışı kalıp takımını 10 kişi bırakması, maçın ibresini fazlasıyla Trabzonspor’a çevirdi. Gecenin özeti: Fatih Tekke Trabzon’a geldi, Trabzonspor da bu galibiyetle Süper Lig’e geldi…" (Fanatik)
"KAPTANDAN HOCASINA HEDİYE"
Cemal Ersen: "Tekke, Başakşehirspor maçı öncesi futbolcularına, “Top rakipte iken yapacaklarınız sonucu belirleyecek. Mücadele edin ve yardımlaşın” demiş. Günümüz futbolunun temel prensiplerinden ikisi söyledikleri. Sezon başından bu yana o kadar çok şey eksik ve yanlış yapılmış ki, doğruyu bulmak zaman alır. Lakin dün akşam hocasına destek veren ve ezberleri bozan bir isim vardı sahada. Arkadaşlarının hatalarını kapatmakla kalmadı, olmaz denen çok şeyi gerçeğe çevirdi. Adı Uğurcan Çakır; Trabzonspor uzun yıllardır kaleciden yana şanslıdır. Dünkü doksan dakikayı kaptanın kariyer maçı olarak görüyorum. Hangi süreçte üzerine ne kadar koyar bilemem ama; Neuer, Buffon, Cech ve Casillas gibi efsanelerin arasına adını yazdırması sürpiz olmayacaktır. İşin savunma tarafı aksıyor. Lusdstram yükselen performansı ile yükü tek başına üstlenmeye çalışıyor ve başarılı. Ozan Tufan galibiyeti perçinleyen golü attı. Mendy öyle. Ancak sadece hücumu düşünmeleri, orta saha kurgusunun gözden geçirilmesini gerektirecektir. Fatih hocanın ders defterinin ilk bölümü bu olacaktır sanırım." (Milliyet)
"ALKIŞLAR YENİ ORKESTRA ŞEFİNE"
Koray Durkal: Trabzonspor'da göreve getirilen Fatih Tekke ilk sınavından başarıyla geçti. Elbette ilk maçtan Tekke hakkında değerlendirmek yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Takımla fazla zaman geçirmeden Başakşehir deplasmanına çıktı ve 3-0 kazandı. Saha kenarında bir an bile yerinde durmayan Tekke, jestleri ve mimikleriyle adeta bir orkestra şefini andırıyordu. Oyuncularına sürekli talimatlar vererek neler istediğini anlatıyordu. Ve tüm bu çabalar karşılıksız kalmadı. Oyunun ilk 25 dakikalık bölümünde rakibe verilen 3 net pozisyonu ve penaltıyı kurtaran Uğurcan’ın performansı galibiyette en önemli faktördü. Tribünlerdeki Fatih “Sultan” Tekke etkisini sahada da görmek için biraz daha beklemekte fayda var. (Hürriyet)
"ÖNEMLİ BİR ADIM"
İskender Günen: "Çalkantılı geçen bir hafta. Teknik adam değişimi ve Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumdan sonra dünkü alınan sonuç bu koşullarda son derece olumlu. Alınan 3 puanda ise en büyük pay her zaman olduğu gibi yine kaleci Uğurcan'ındı. İkinci yarıda Uğurcan'ın kurtardığı penaltıdan sonra ise Ozan'la gelen ikinci gol Trabzonspor'un moral kondisyonunu üst düzeye çıkardı ve daha rahat bir oyun oynama olanağı sağladı. Deniz Türüç'ün de ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ve Mendy ile gelen üçüncü gol. Kaderin bir cilvesi olsa gerek geçen sezon deplasmanda Onuachu'nun attığı golle Başakşehir'i mağlup ettikten sonra aradan geçen 301 gün sonra yine Başakşehir maçında galibiyet geldi. Alınan 3 puan ligdeki konumunu düzeltme adına önemli bir adım fakat oyunda düzelmesi gereken eksiklikler göz ardı edilmemeli. Görünen o ki gidecek çok uzun bir yol var." (Sabah)
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