Başakşehir kötü seriyi devam ettirdi!
Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 kaybeden Başakşehir, son 5 maçta 4. yenilgisini aldı.
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk yenilgisini 2-1'lik sonuçla Galatasaray karşısında aldı.
Turuncu-lacivertli takım, Çağdaş Atan idaresinde çıktığı ilk maçta başında ilk maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Ligde oynadığı 5. maçta 4. yenilgisini alan RAMS Başakşehir, 3 puanda kaldı.
Başakşehir, 3. haftanın erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR İÇ SAHADA İLK GOLÜNÜ ATTI
RAMS Başakşehir, bu sezon iç sahada oynadığı 3. maçta ilk golünü buldu.
Ligde bu sezon sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 ve Tümosan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Başakşehir'in evindeki ilk golünü Galatasaray karşılaşmasında Leo Dubois attı.
Vincenzo Montella
VINCENZO MONTELLA MAÇI İZLEDİ
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Vincenzon Montella, RAMS Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.
Montella, karşılaşmayı yardımcıları ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ile birlikte izledi.
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