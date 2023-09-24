Galatasaray'ın rakibi Manchester United, kötü gidişe dur dedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda bulunan Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Burnley'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:19
Galatasaray'ın rakibi Manchester United, kötü gidişe dur dedi!
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiperinden Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Burnley deplasmanında 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

3 MAÇLIK KÖTÜ SERİSİ BİTTİ

Manchester United bu galibiyetle beraber 3 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.

'Kırmızı Şeytanlar' bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Burnley 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.

Manchester United bir sonraki karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley, Newcastle deplasmanına konuk olacak.


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