Galatasaray'ın rakibi Manchester United, kötü gidişe dur dedi!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 09:19

Güncelleme: 24.09.2023 - 09:19

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiperinden Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Burnley deplasmanında 1-0 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

3 MAÇLIK KÖTÜ SERİSİ BİTTİ

Manchester United bu galibiyetle beraber 3 maçlık mağlubiyet serisini de sonlandırmış oldu.

'Kırmızı Şeytanlar' bu galibiyetle beraber puanını 9'a yükseltirken, Burnley 1 puanda kaldı ve ligin son sırasında yer aldı.

Manchester United bir sonraki karşılaşmasında sahasında Crystal Palace ile karşılaşırken, Burnley, Newcastle deplasmanına konuk olacak.