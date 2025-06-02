Başakşehir Krzysztof Piatek'in transferini resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu!

Başakşehir'de forma giyen Krzysztof Piatek'i, Katar takımlarından Al Duhail'in renklerine bağladığı açıklandı.

Rams Başakşehir'den yapılan açıklamada 29 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piątek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur. 84 resmi maçta 48 gol kaydeden Piątek'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."





84 MAÇTA 53 GOLE KATKI

Piatek, iki sezondur forma giydiği Başakşehir'de bu sezon 48 maçta 31 gol atıp 4 asist yaptı. Tecrübeli isim, 2 sezon süren Süper Lig kariyerinde ise toplamda 84 maça çıkarken 48 gol, 5 asist kaydetti.

NTV Spor'un haberine göre transfer 11 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti.

Piatek'in Al Duhail'e transferi, Başakşehir tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle gerçekleşen üçüncü satış oldu. Kulübün en yüksek bonservis geliri, 2017-2018 sezonunda Cengiz Ünder'in Roma'ya 14,25 milyon Euro'ya transferiyle elde edilmişti.