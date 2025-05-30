CANLI YAYIN: Galatasaray - Başakşehir CANLI ANLATIM Süper Lig 38. hafta mücadelesi

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor.
RAMS Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başladı. Müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapıyor.
11'LER
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Berkan, Yusuf Demir, Mertens, Ahmed, Osimhen
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Umut, Yusuf, Ömer Ali, Berat, Figueiredo, Keny
CANLI ANLATIM | Galatasaray 1-0 RAMS Başakşehir
32' Galatasaray hücumunda sağ kanattan topla ilerleyen Ahmed Kutucu'nun pasıyla ceza yayının gerisinde topu alan Yusuf Demir şutunu çekti, top direğin hemen üzerinden dışarı çıktı.
29' Galatasaray atağında Jokobs'un sol kanattan açtığı ortaya Yusuf Demir kafayı vurdu, top auta çıktı.
28' Başakşehir'de Ba Osimhen'e orta alanda yaptığı müdahale sonrası avantaja bırakılan pozisyonun sona ermesiyle birlikte sarı kart gördü.
26' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray hücumunda sol kanattan içeriye sokulan Mertens, çaprazdan yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Muhammed'in kale alanına sektirdiği topa Yusuf dokundu. Kaleye doğru yönelen topu Ba uzaklaştırdı.
25' Galatasaray atağında Frankowski'nin sağ kanattan açtığı ortayı kaleci Muhammed çıktı ve kontrol etti.
19' NET POZİSYON KAÇTI! Başakşehir hücumunda Operi'nin sol kanattan içeri çevirdiği topu ceza yayında Cuesta sektirdi. Topu önünde bulan Figueiredo, karşı karşıya pozisyonda topu aşırttı. Muslera'yı aşan top uzak direğin dibinden auta çıktı.
18' Galatasaray ile son maçına çıkan Mertens'in gol anonsunu RAMS Park'ta eşi yaptı.
17' GOL | Penaltı noktasında topun başına gelen Mertens, sağ köşeye vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.
15' VAR İNCELEMESİ! Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu izlemeye gitti.
14' Galatasaray'ın kullandığı kornerde yaşanan karambol sonrası yükseklik kazanan topu Osimhen kontrol etmek istedi. Hemen önünde bulunan Ba'nın kolundan seken top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı itirazında bulundu.
13' TEHLİKELİ POZİSYON! Galatasaray'da Osimhen, Başakşehir savunmasının pas hatasında topu ceza sahasında kapmayı başardı. Osimhen, ceza sahası sağ dar açıdan sağ ayağıyla şutunu çekti, kaleci Muhammed'in müdahalesi ile top taca çıktı.
4' Galatasaray'ın Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda ön direğe kesilen topa Kaan Ayhan ayağını uzattı ancak istediği vuruşu yapamadı, top savunmada kaldı.
2' İlk düdüğün hemen sonrasında sol kanada gönderilen topa hareketlenen Osimhen'e Leo Duarte faul yaptı. Pozisyonun sonrasında ortam gerildi, Osimhen ve Başakşehirli futbolcular tartışma yaşadı. Ancak olay büyümeden kapandı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.