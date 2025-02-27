Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:20

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:20

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekiminin 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'te yapılacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir."