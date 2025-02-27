Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi tarihini açıkladı.
TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekiminin 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'te yapılacağını bildirdi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir."
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