Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik

1.05.2026 11:17:00
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

5 EKSİK

RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca 3 maç ceza verilen kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da takımlarını yalnız bırakacak.

Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.

