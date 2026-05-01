Fenerbahçeli taraftarlardan Domenico Tedesco'ya duygusal veda

Fenerbahçe'de görevine son verilen Domenico Tedesco, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Almanya'ya giden Tedesco'ya havalimanında veda etti.

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Tedesco "Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım onları çok seviyorum bu yüzden çok özleyeceğim bütün iyi dileklerim onlarla olacak" dedi.

Fenerbahçeli taraftarlar "Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti! İnan, hiçbirisi böyle sevilmedi!" tezahüratıyla Tedesco'yu yolcu etti.