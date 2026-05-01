Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçeli taraftarlardan Domenico Tedesco'ya duygusal veda

1.05.2026 11:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile yolları ayrılan Domenico Tedesco, İstanbul'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli taraflarlar, İtalyan teknik adama havalimanında veda etti.

Fenerbahçe'de görevine son verilen Domenico Tedesco, sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Almanya'ya giden Tedesco'ya havalimanında veda etti.

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Tedesco "Beni destekleyen taraftarlarımızı hiçbir zaman unutmayacağım onları çok seviyorum bu yüzden çok özleyeceğim bütün iyi dileklerim onlarla olacak" dedi.

Fenerbahçeli taraftarlar "Ne hocalar geldi, ne hocalar geçti! İnan, hiçbirisi böyle sevilmedi!" tezahüratıyla Tedesco'yu yolcu etti.

İlgili Konular: #fenerbahçe #taraftar #Domenico Tedesco

