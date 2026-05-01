Vitor Pereira'nın takımından Fenerbahçeli futbolcuya dev teklif

Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Archie Brown'a teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Nottingham Forest'ın talip olduğu öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, Archie Brown için 16 milyon Euro'luk teklif sundu.

Haberde, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için 18 milyon Euro istediği ve transferin gerçekleşmesi için arada ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi.

36 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Archie Brown bu sezon 36 maçta 4 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.