Vitor Pereira'nın takımından Fenerbahçeli futbolcuya dev teklif

1.05.2026 10:02:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ni sezon başı kadrosuna kattığı İngiliz sol bek Archie Brown'a Vitor Perreira'nın takımı Nottingham Forest'ın talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Archie Brown'a teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Nottingham Forest'ın talip olduğu öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest, Archie Brown için 16 milyon Euro'luk teklif sundu.

Haberde, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için 18 milyon Euro istediği ve transferin gerçekleşmesi için arada ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. 

36 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Archie Brown bu sezon 36 maçta 4 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.

Bahis eylemi nedeniyle: PFDK'den Mert Hakan Yandaş'a rekor ceza! Fenerbahçeli oyuncudan ilk açıklama! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın bahis eylemi nedeniyle aldığı cezayı duyurdu. Fenerbahçe Kulübü ise cezaya ilişkin bir açıklama yayımladı. Mert Hakan Yandaş da cezaya ilişkin bir açıklama yaptı.
Derbide kırmızı kart görmüştü: Fenerbahçeli Ederson'un cezası belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un cezasını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'dan Final Four yolunda dev adım: Seride 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Zalgiris'i 86-74 mağlup ederek 2-0 öne geçti.