Başakşehir Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Başakşehir, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 20:48
Başakşehir Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid'e "Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Abeid, son 3 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımında geçirmişti.


Mehdi Abeid Başakşehir transfer

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