Başakşehir Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekibi Başakşehir, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 30 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Abeid'i kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehdi Abeid'e "Ailemize hoş geldin" diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Abeid, son 3 sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımında geçirmişti.
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