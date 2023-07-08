Başakşehir’de 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

Başakşehir’de 18 yaşındaki bir kişi parkta ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:55
Başakşehir’de 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu
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Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Kayaşehir Millet Bahçesi’nde saat 09.00 sıralarında; genç bir şahsın parktaki yeşillik alanda hareketsiz bir şekilde yattığını gören yurttaşlar, olayı sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi.

ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık yerde yerde hareketsiz bir şekilde yatan 18 yaşındaki Y.K. hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri şahsın hayatını kaybettiği noktada çalışma gerçekleştirdi.

Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cenaze, gencin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.


Adli Tıp Kurumu Başakşehir

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