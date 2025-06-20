Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eyüpspor'dan Derrick Köhn hamlesi!

Eyüpspor'dan Derrick Köhn hamlesi!

20.06.2025 19:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eyüpspor'dan Derrick Köhn hamlesi!

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, bonservisi Galatasaray'da bulunan Derrick Köhn'ün transferini istiyor.

Bonservisi Galatasaray'd bulunan Derrick Köhn'e Süper Lig'den bir talip çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü Selçuk Şahin, Köhn'ü kadrosunda görmek istiyor.

Eyüpspor, Selçuk Şahin'in talebinin ardından Köhn için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Eyüpspor, daha önce de Kerem Demirbay transferi için Galatasaray ve 31 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlamıştı.

Galatasaray ile sözleşmesi bir yıl daha devam eden Derrick Köhn, sezonu kiralık olarak Werder Bremen'de geçirdi. Köhn, Werder Bremen'de çıktığı 30 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.


İlgili Konular: #eyüpspor #transfer #Derrick Köhn

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de 3 isimle ayrılık kararı
Fenerbahçe'de 3 isimle ayrılık kararı Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de yolların Livakovic, Dijku ve Cengiz ile ayrılması bekleniyor.
Hansi Flick'ten Yamal'a mesaj
Hansi Flick'ten Yamal'a mesaj Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili konuştu.
Barcelona'ya Nico Williams transferinde engel!
Barcelona'ya Nico Williams transferinde engel! Athletic Bilbao, Barcelona'nın anlaşma sağladığı Nico Williams için 62 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin tek seferde ödenmesini istiyor.
Kocaelispor'un kamp programı belli oldu!
Kocaelispor'un kamp programı belli oldu! Geçtiğimiz sezonda TFF 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'un hazırlık programı belli oldu