Başakşehir, Philippe Keny'yi kadrosuna kattı!
Süper Lig ekibi Başakşehir, Beşiktaş ile de transfer görüşmeleri yapan Philippe Keny'yi renklerine bağladı.
Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen ve Beşiktaş ile de transfer görüşmeleri yapan 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
KENY İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLAMAMIŞTI
Senegalli futbolcu, geçen sezon Bandırmaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 34 maçta 13 gol attı. Futbolcu için Beşiktaş ve Bandırmaspor kulüpleri görüşme yapmış ancak; futbolcunun siyah-beyazlılara transferi gerçekleşmemişti.
ÇEBİ NE DEMİŞTİ?
Bandırmaspor, Beşiktaş'ın transferden vazgeçmesiyle ilgili olarak eleştiriler yapmış, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de Keny transferinin gerçekleşmemesiyle hakkında, "Keny konusunda prensipte anlaştık ama 1-2 futbolcumuzun ayrılması durumunda transferi yapabileceğimizi söyledik" demişti.
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