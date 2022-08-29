Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Rachid Ghezzal konusunda kararını verdi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta, Sivasspor maçı öncesi Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın durumu merakla bekleniyor. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yıldız futbolcuyu riske etmeyeceği belirtildi.
Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Rachid Ghezzal Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sonrasında üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcunun durumu merak konusu oldu. Valerien Ismael, Sivasspor maçı öncesinde Ghezzal ile ilgili kararını verdi.
GHEZZAL ANTRENMANLARA ÇIKAMADI
Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakan siyah-beyazlı futbolcunun soğuk algınlığı nedeniyle çalışmalara katılmadığı ifade edilmişti. Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş teknik heyeti Sivasspor maçında Ghezzal'ı riske etmek istemiyor. Cezayirli futbolcu bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Ayrıca sakatlığı devam Atiba da maç kadrosunda olmayacak.
RACHID GHEZZAL'IN PERFORMANSI
Valerien Ismael'in saha içindeki liderlerinden olan Ghezzal, bu sezon Kayserispor maçında ilk golünü atmıştı. Ghezzal Alanyaspor ile oynanan ve 3-3 biten maçta ise 1 gol 1 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu. Ghezzal, geçen sezon ise 43 maçta 5 gol 7 asist üretti.
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