Beşiktaş - Sivasspor maçında tüm biletler tükendi!

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:27

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar zorlu maça yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park, kapalı gişe olacak.

SİVASSPOR MAÇINDA TRİBÜNLER DOLU OLACAK

Karagümrük maçını dolu tribünlere karşı oynayan Beşiktaş'ta Sivasspor biletlerine yoğun ilgi vardı. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği belirtildi. Beşiktaş, kombine bilet satışlarında ise 20 binin üzerine çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN KAMPANYA

Kartal Yuvası, Zafer Haftası nedeniyle anlamlı bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Zafer Haftası boyunca satın alacakları Beşiktaş formalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzasını ücretsiz olarak bastırabilecekler.