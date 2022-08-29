Beşiktaş - Sivasspor maçında tüm biletler tükendi!
Süper Lig'in dördüncü haftasında Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar zorlu maça yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park, kapalı gişe olacak.
SİVASSPOR MAÇINDA TRİBÜNLER DOLU OLACAK
Karagümrük maçını dolu tribünlere karşı oynayan Beşiktaş'ta Sivasspor biletlerine yoğun ilgi vardı. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği belirtildi. Beşiktaş, kombine bilet satışlarında ise 20 binin üzerine çıkmıştı.
BEŞİKTAŞ'TAN KAMPANYA
Kartal Yuvası, Zafer Haftası nedeniyle anlamlı bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Zafer Haftası boyunca satın alacakları Beşiktaş formalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzasını ücretsiz olarak bastırabilecekler.
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