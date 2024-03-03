Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 13:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 12:44
Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig'de 28. hafta heyecanı sürüyor.

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, sahasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13:30'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti.

Samsunspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti.


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