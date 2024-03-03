Başakşehir - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir, Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 13:30'da başlayacak.
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı sürüyor.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, sahasında Markus Gisdol'un ekibi Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele 13:30'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.
Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti.
Samsunspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti.
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