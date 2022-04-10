Başakşehir, Sivasspor'un yenilmezliğini kırdı! Sivasspor 0-2 Başakşehir

10 Nisan 2022 Pazar, 18:16

Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Ligde üç maçtır yenilmeyen Sivasspor’u 2-0 mağlup eden Başakşehir, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri Dimitrios Goutas kendi kalesine ve Deniz Türüç kaydetti. Bu galibiyetle Başakşehir puanını 53’e yükseltirken, Sivasspor 41 puanda kaldı.

SERAMONİYE POLİS ÜNİFORMASI İLE ÇIKTILAR

Öte yandan Sivasspor’da futbolcular, maç öncesi seremoniye polis üniforması ile çıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da yedek kulübesine polis üniforması ile geldiği görüldü.