Başakşehir, Sivasspor'un yenilmezliğini kırdı! Sivasspor 0-2 Başakşehir
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Başakşehir, ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken, rakibinin üç maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Ligde üç maçtır yenilmeyen Sivasspor’u 2-0 mağlup eden Başakşehir, üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri Dimitrios Goutas kendi kalesine ve Deniz Türüç kaydetti. Bu galibiyetle Başakşehir puanını 53’e yükseltirken, Sivasspor 41 puanda kaldı.
SERAMONİYE POLİS ÜNİFORMASI İLE ÇIKTILAR
Öte yandan Sivasspor’da futbolcular, maç öncesi seremoniye polis üniforması ile çıktı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da yedek kulübesine polis üniforması ile geldiği görüldü.
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