Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması
Başakşehir'in deneyimli teknik direktörü Aykut Kocaman istifa kararı aldığını açıkladı.
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Karagümrük'e 3-1 mağlup oldukları maçın ardından istifa kararı aldığını açıkladı.Kötü durumda olduklarını söyleyen Kocaman, "8 maç, 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil, bunun bir bedeli olacak. Yönetime istifamı sunacağım. Ne ben, ne kulüp bu durumu hak etmiyor. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu." ifadelerini kullandı.
Maç ile ilgili de değerlendirme yapan tecrübeli hoca, "Mağlubiyet istenmeyen bir durum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Karagümrük bizimle oynadı. Özellikle ilk yarıda A'dan Z'ye oyunun hakimiydiler, tebrik ediyorum hocayı ve tüm takımı. Oyunu doğru şekilde oynadılar. Karagümrük'ün zaaflarına odaklandık ama gerçekten görüntü olarak acemi göründük. Bunları değerlendiren bir Karagümrük vardı. 2. yarıda çırpınışımız bir şeyi değiştirecek gibi gözükmüyordu. Fazla bir şey konuşmanın pek anlamı yok." dedi.
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