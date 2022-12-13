Başakşehir Toulouse ile yenişemedi
Başakşehir, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Toulouse ile yaptığı hazırlık maçını 2-2 tamamladı.
Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı Fransa'nın Toulouse takımıyla 2-2 berabere kaldı.
2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren iki ekip, Belek'te karşı karşıya geldi.
TOULOUSE'UN SIRADAKİ RAKİBİ GALATASARAY
Turuncu-lacivertli ekibin gollerini 27 dakikada Philippe Keny ve 81. dakikada penaltıdan Deniz Türüç kaydetti. Fransız ekibinin golleri ise 30. dakikada Fares Chaibi ile 38. dakikada Thijs Dallinga'dan geldi.
Bu hazırlık maçıyla Antalya kampını sonlandıran Medipol Başakşehir, bugün İstanbul'a dönecek. Toulouse ise 16 Aralık'ta Galatasaray ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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