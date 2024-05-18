Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 09:19
Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.

Başakşehir: Muhammed; Duarte, Ba, Opoku, Dubois; Onur; Deniz, Kemen, Pelkas, Figueiredo; Piatek.

ÜÇÜNCÜLÜK RESMİLEŞEBİLİR

Ligde 61 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde sezonu üçüncü sırada bitirmeyi garantileyecek. Turuncu-lacivertli takımın kazanması halinde ise lig üçüncüsü son haftada oynanacak maçların ardından belli olacak. İki takım arasında sezonun Trabzon'da oynanan maç, 1-1 berabere bitmişti.

Konuk ekip Trabzonspor ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

RAMS Başakşehir, ligin geride kalan 36 haftasında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor.


trabzonspor haberleri Başakşehir haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı
Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti

Trabzonspor'un ilk resmi golünü atan Osman Türk hayatını kaybetti
Onuachu, Orsic, Pepe... Trabzonspor'dan transfer açıklaması!

Onuachu, Orsic, Pepe... Trabzonspor'dan transfer açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!

Fatih Karagümrük'ten TFF'ye tepki!
Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!

Damadın geline düğün hediyesi herkesi şaşkına çevirdi!
Pratik ve lezzetli: Çilekli kek tarifi

Pratik ve lezzetli: Çilekli kek tarifi
Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor

Genç atletler 19 Mayıs Gençlik Kupası’nda buluşuyor
Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı

Panathinaikos, Fatih Terim ile yollarını ayırdı
Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı

Motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı
İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı

İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı
Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta tünelde yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı