Onuachu, Orsic, Pepe... Trabzonspor'dan transfer açıklaması!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, katıldığı bir radyo programında konuştu. Transfere değinen Doğan, "Şu an itibarıyla 4 oyuncunun transferini bitirdik. Buna 3 ismi daha ekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:14
Onuachu, Orsic, Pepe... Trabzonspor'dan transfer açıklaması!
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Radyo'ya verdiği demeçte transfer için önemli açıklamalar yaptı.

Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu'nun takımda kalmasını istediklerini ancak kulübünün kiralamaya yanaşmadığını dile getirdi. Doğan, "Southampton, Onuachu için 15 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

"4 OYUNCUNUN TRANSFERİNİ BİTİRDİK"

Nicolas Pepe ve Mislav Orsic için konuşan Ertuğrul Doğan, "Pepe ve Orsic için de hocamızın raporunu bekleyeceğiz. Şubat ayından bu yana transferde çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an itibarıyla 4 oyuncunun transferini bitirdik. Buna 3 ismi daha ekleyebiliriz. Bu hafta da bir futbolcu ile görüşeceğiz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Doğan, kulübün borcunun 4.5 milyar TL olarak açıklanmasıyla ilgili soruya ise "Aylık borçlar ödenmeseydi, takım çok farklı bir durumda olabilirdi. Ancak bu sıkıntılardan hiç hayıflanmadım, sadece takıma destek olunmasını istedim" cevabını verdi.

Ertuğrul Doğan, altyapıdan taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ AÇIKLAMASI

Ziraat Türkiye Kupası finaline değinen Doğan, "Türk futbolunun 75 bin taraftarın önünde oynanacak olan bir karşılaşmaya ihtiyacı var. Yabancı VAR hakemi ve yarı otomatik ofsayt sistemi bu finalde olacak. Trabzonspor, yabancı hakem konusunda adaletin olduğu yerde. Yurt dışından iyi hakemler gelebilir ancak iyi hakemleri kim gönderir? Böyle maçlar için yabancı hakemlerin gelmesi mümkün, hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.


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