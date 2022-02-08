Başakşehir, Trezeguet ve Pizzi'yi kadrosuna kattı

08 Şubat 2022 Salı, 18:19

Medipol Başakşehir, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir dönem Türkiye'de Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezeguet ile Portekiz'in Benfica takımından Pizzi, sezon sonuna kadar kiralandı.

Trezeguet'nin 27, Pizzi'nin ise 20 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.