Fenerbahçeli taraftarlar, Başakşehir maçında 'istifa' diye bağırıyor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan sarı-lacivertli takımın taraftarı, 'yönetim istifa' tezahüratında bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk etti.. Ev sahibi ekip, 61. dakikada Başakşehir'den Berkay'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.
Mücadelenin 62. dakikasından itibaren sarı-lacivertli tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
Taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a tepki göstererek, tribünlerden, ‘Söylesene Ali Başkan bu takım niye oynamıyor’ tezahüratlarında bulundu.
EMRE BELÖZOĞLU, FENERBAHÇE TARAFTARINI SELAMLADI
Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu lehine de tezahürat yaptı. Genç teknik direktör, tezahüratlar sonrası taraftarı selamladı.
Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Başakşehirli futbolcuları da alkışladı.
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