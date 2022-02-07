Başakşehir'den sosyal medyaya damga vuran Fenerbahçe paylaşımı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerken, maçtan sonra sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun maçtan önce attıkları golün setini çizdiği ve turuncu-lacivertli takımın bu set sayesinde golü bulduğu ortaya çıktı.
Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu daha önce futbolcu, sportif direktör ve teknik direktörlük yaptığı Fenerbahçe'ye karşı antrenör olarak çıktığı ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı.
Kadıköy'de Berkan Özcan'ın golüyle kazanan Başakşehir puanını da 37'ye yükseltti ve sıralamada averajla Fenerbahçe'nin üstüne çıktı.
EMRE BELÖZOĞLU OYUNU ÇİZDİ, BERKAY ÖZCAN BİTİRDİ
Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından Emre Belözoğlu'nun soyunma odasındaki konuşması paylaşıldı.
Görüntülerde Emre Belözoğlu, Berkay Özcan ile Nacer Chadli'ye taktiği anlatıyor. İki oyuncunun paslaşmasının ardından Nacer Chadli asist yaparken Berkay Özcan, 61. dakikadaki golüyle takımını 1-0'lık zafere taşıyor.
Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu söylüyor.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) February 6, 2022
Berkay Özcan sonuçlandırıyor.
#FBvIBFK pic.twitter.com/EKIEuMkiF4
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