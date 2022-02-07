Başakşehir'den sosyal medyaya damga vuran Fenerbahçe paylaşımı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:08

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu daha önce futbolcu, sportif direktör ve teknik direktörlük yaptığı Fenerbahçe'ye karşı antrenör olarak çıktığı ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Kadıköy'de Berkan Özcan'ın golüyle kazanan Başakşehir puanını da 37'ye yükseltti ve sıralamada averajla Fenerbahçe'nin üstüne çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU OYUNU ÇİZDİ, BERKAY ÖZCAN BİTİRDİ

Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından Emre Belözoğlu'nun soyunma odasındaki konuşması paylaşıldı.

Görüntülerde Emre Belözoğlu, Berkay Özcan ile Nacer Chadli'ye taktiği anlatıyor. İki oyuncunun paslaşmasının ardından Nacer Chadli asist yaparken Berkay Özcan, 61. dakikadaki golüyle takımını 1-0'lık zafere taşıyor.