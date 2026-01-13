Başakşehir Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında RAMS Başakşehir, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip RAMS Başakşehir 2-1 galip geldi.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti.
3 PUANLA TANIŞTI
Boluspor'un tek golünü ise 45. dakikada Arda Usluoğlu attı.
Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, grupta ilk 3 puanını aldı. Boluspor, 1 puanda kaldı.
Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.