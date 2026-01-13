Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başakşehir Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı!

13.01.2026 17:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Başakşehir, Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında RAMS Başakşehir, 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip RAMS Başakşehir 2-1 galip geldi.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Jerome Opoku ve 84. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

3 PUANLA TANIŞTI

Boluspor'un tek golünü ise 45. dakikada Arda Usluoğlu attı.

Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in ekibi RAMS Başakşehir, grupta ilk 3 puanını aldı. Boluspor, 1 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Boluspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

