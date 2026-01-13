Joao Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!

Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Corendon Alanyaspor sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

Kolay olabilecek bir maçı kendilerinin zorlaştırdığını söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bugün gerçekten üzgünüm çünkü 3 puan almak için elimizde bir fırsat vardı ama bunu değerlendiremedik. Aslında maç için hazırlandığımız her şeyi maçın içinde gerçekleştirdik. Üçüncü bölgeye çok kez topu taşıdık. Çok fazla şut çektik ama sonrasında kontrol edemediğimiz bazı şeyler var; top kaybından sonra reaksiyon göstermek gibi. Bu da futbolcuların kafasında bitiyor. Yani kolay olabilecek bir maçı kendimiz zorlaştırdık. Herkes bizi biliyor, kolay gol yiyen bir takım değiliz ama bugün 2 gol yedik. Bir oyuncu hata yapabilir, yüklenmeye gerek yok" ifadeleri kullandı.

"ASIL PROBLEM TAKIMIN İŞTAHSIZLIĞIYDI"

Takımdaki istek ve arzunun istediği seviyede olmadığını belirten Pereira şu sözleri sarf etti:

"Bence bugün asıl problem takımın iştahsızlığıydı. Maç öğlen olabilir, akşam olabilir, stadyumda seyirci olmayabilir; bunların hiçbiri fark etmez. Biz profesyoneliz ve işimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Hep konuşuyoruz; ileriye doğru bir adım atmamız gerekiyor, daha iyi bir ikinci yarı çıkarmamız gerekiyor diyoruz ama konuşması kolay. Bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Üzgünüm, benim için kötü bir gün oldu."

"FENERBAH ÇE MAÇINA HAZIRLANACA ĞIZ"

Oyuncularının bugün yüzde yüzünü verdiğini düşünmediğini dile getiren Pereira, "Bugün oyuncularımızın yüzde yüzünü verdiğini düşünmüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan şey de bu. Biz burada sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kupaya, taraftarlara, kulübe daha çok saygı göstermemiz gerekiyor. Buna rağmen şunu da söylemeliyim; daha çok pozisyona giren takım bizdik. Bizim sorunumuz doğru duyguyu, doğru mantaliteyi sahaya yansıtamamaktı. Ciddi bir şanstı, 6 puan yapabilirdik ama şu anda 4 puanımız var. Ben hırslı bir adamım ve bunu oyunculara da geçirmeye çalışıyorum. Sahada hırslı oyuncular görmek istiyorum. O yüzden daha fazlasını ve daha iyisini yapmak gerekiyor. Çok üzgünüm, muhtemelen bugün uyuyamayacağım ama önümüzde Fenerbahçe maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.