Haji Wright Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a turu getirdi: Antalyaspor 1-0 Manisa FK

Antalyaspor Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Manisa FK'yi 1-0 mağlup ederek üst tura çıkan taraf oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2022 Salı, 19:20
Haji Wright Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a turu getirdi: Antalyaspor 1-0 Manisa FK
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor ile Levent Eriş'in ekibi Manisa FK karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 77. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan kaydettiği gol ile geldi.

ANTALYASPOR ÜST TURA TEK GOLLE GEÇTİ

Bu sonuçla beraber Antalyaspor adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken, Manisa FK 5. turda turnuvaya veda etmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.


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